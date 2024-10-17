Kredi kartı vergisi için flaş adım

Savunma Sanayi Fonu için limiti 100 bin TL olan kredi kartlarından alınacak 750 liralık katkı payında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

AKP kaynakları savunma sanayi fonuna kredi kartlarından katkı payı alınmasına ilişkin düzenlemenin yeniden getirilmeyeceğini açıkladı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, söz konusu düzenlemenin tepki çekmesi sonrası yaptığı açıklamada, “Teklifte yer alan unsurların daha detaylı incelenmesi sonucu itirazlar söz konusu oldu, vatandaşlarımızın bazı itirazları oldu. Teklifimiz biraz daha detaylı bir incelemeye alacağız. Bütçemiz görüşüldükten sonra Plan Bütçe Komisyonumuzda gerek itiraz edilen hususlar, gerek diğer kalemlerdeki miktarları tekrar değerlendirmek üzere şimdilik görüşmeleri tamamlamış olduk” demişti.