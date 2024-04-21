Vatandaş küflenmiş çikolatayı paylaştı CEO tehdit etti

Bir vatandaş sosyal medya platformlarından Linkedin’de yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Ünlü zincir marketlerinden birisine giderek çikolata alan vatandaş eve gelip kutuyu açtığında çikolatanın küflenmiş olduğunu gördü.

Duruma karşı tepkisini sosyal medya hesabından yapan vatandaş, paylaşımının altına, satın aldığı çikolata markasının CEO’sunu da etiketledi.

Çikolata markasının CEO’su olan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, vatandaşın yaptığı bu paylaşım sonrasında tehdit mesajı paylaştı. Yaptığı paylaşımda vatandaşa karşı kendilerinin ve binlerce şubesi olan Migros marketin olduğunu belirten CEO Tunaoğlu, satın alınan ürünlerin asla küflenmeyeceğini öne sürdü.

Küflenme iddialarını yalanlayan CEO, bu durumun oluşmuş olmasını ise evdeki nem oranı ile ilişkilendirdi. Küf iddialarının pirim yapılmak için ortaya atıldığını belirten Tunaoğlu, herkesin ürününü arkasında olduğunu ve avukatların kendisi ile iletişime geçeceğini söyledi.

“Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev MİGROS ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim.”

TEHDİT MESAJI TEPKİ TOPLADI

CEO’nun küflenmiş çikolata fotoğraflarına rağmen bu durumun kendileri ile alakalı olmadığını ve satın aldığı ürünün kusurlu olmasından dolayı şikayetini sosyal medya hesabından yapan bir vatandaş ile tehditli konuşması gündem oldu.

Eleştirilerin odağında olan CEO Tunaoğlu, üst üste gelen tepkiler sonrasında paylaşımını sildi.

“SAKİN KALMAK ÇOK ZORDU

Tepkilerin odağındaki CEO bu defa Instagram hesabı üzerinde konu ile alakalı açıklamalarına devam etti. Ürüne yapılan şikayetin kendileri ile iletişime geçmeden doğrudan sosyal medyadan yapıldığı için bu şekilde reaksiyon verdiğini açıklayan Tunaoğlu, yaptığı paylaşımlardaki yazım ve imla hataları için özür dilediğini belirtti.

Kendi ürünlerinin arkalarında olduğunu yineleyen Tunaoğlu, mevcut olay hakkında avukatların süreci devam ettireceğini ifade etti.