Vatandaş olmayan Afgan TC Kimlik numarası ile işçi alımında hak kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) işçi alımı yapılacağı sözü üzerine; TTK, 2 bin işçi alımı için ilana çıktı. Resmî Gazetede 15 Eylül günü yayınlanan ilanda, alınacak işçilerin 1500’ünün Zonguldak, 400’ünün Bartın ve 100’nün de Karabük’te ikamet etmesi şartı arandı.

Ancak diğer ilanların aksine, yeni ilanda; “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak” şartı yer almadı. İŞKUR, işçi alımı için yapılacak kura çekimine katılmaya hak kazananların listesini yayınladı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını sonradan edinenler ve hatta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar da kuraya girmeye hak kazandı.

Listede Afganistan vatandaşı Gholam Moradi ve Mısır vatandaşı olup sonradan TÜrkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçin Abdelrahman Abdelattey Kafrelshık yer aldı.

AKP Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ise konuyla ilgili yerel basına yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti:

“T.C. kimlik numarası 990……730 olan Gholam Moradi’nin Takhar/Afganistan doğumlu olduğu anlaşılmış olup, Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde kişinin Türk vatandaşı olmadığı; Abdelrahman ABdelattey Kafrelshık/MISIR doğumlu olup Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde kişinin 13 Mayıs 2022 Türk vatandaşlığına geçtiği, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Maden Mühendisliği okuduğu ve Eylül ayında Zonguldak ikameti tescil edildiği bilgisi tarafımıza verilmiştir.”

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP’li Çolakoğlu’nun da açıklamasına dikkat çekerek, ANKA’ya şunları söyledi:

“Biz, Zonguldak halkı adına halen aynı yerdeyiz. T.C. vatandaşı olma koşulunun olmazsa olmazımız olduğu söylüyor; binlerce Zonguldaklı, kömürün başkentinde, kendi memleketinde işsiz kalıp TTK’ya girme hayalini kurarken; kâğıt üstünde Zonguldaklıya güya ayrıcalık tanıyan ama arka kapıdan, ikametini taşıyanlara, yeni vatandaş olanlara ve hatta Türk vatandaşı olmayanlara bile göz kırpan bu anlayışı kabul etmiyoruz.”