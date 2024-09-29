Vatandaş ucuz yemek için Kent Lokantası'na akın etti. 'Afrika değil Türkiye' notuyla paylaşıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vatandaş ucuz yemek için Kent Lokantası'na akın etti. 'Afrika değil Türkiye' notuyla paylaşıldı

İstanbul Fatih'teki Kent Lokantası önünde oluşan yüzlerce metrelik kuyruk sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Kent Lokantası şubelerinde yaşanan yoğunluk, vatandaşların ekonomik durumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kent Lokantası'nda kuyruğu gören bir motosiklet kullanıcısının “Afrika değil Türkiye” mesajıyla sosyal medyada paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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Görüntülerde şubenin önünde başlayan kuyruğun yan binalardaki işletmelerin önüne de taşacak şekilde kaldırım boyunca uzadığı görülüyor.

2022 yılında İBB tarafından şehrin pek çok noktasına Kent Lokantası açılmıştı.

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