Vatandaş ucuz yemek için Kent Lokantası'na akın etti. 'Afrika değil Türkiye' notuyla paylaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Kent Lokantası şubelerinde yaşanan yoğunluk, vatandaşların ekonomik durumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kent Lokantası'nda kuyruğu gören bir motosiklet kullanıcısının “Afrika değil Türkiye” mesajıyla sosyal medyada paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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Görüntülerde şubenin önünde başlayan kuyruğun yan binalardaki işletmelerin önüne de taşacak şekilde kaldırım boyunca uzadığı görülüyor.

2022 yılında İBB tarafından şehrin pek çok noktasına Kent Lokantası açılmıştı.