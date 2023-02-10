Vatandaş kendi adaletini kendi sağlıyor. Yağmacılara sıra dayağı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce bina yakıldı. Şimdilik 19 bin 388 kişinin öldüğü, 77 bin 711 kişinin yaralanmasına neden olan depremler insanlık dramlarının yaşanmasına neden oluyor.

Depremleri fırsat olarak gören kendini bilmezler yıkık binalardan içeriye girerek ziynet eşyaları başta olmak üzere para edecek her türlü eşyayı çalıyor. Bundan en önemli unsur güvenlik zaafiyetinin yaşanması olarak gösteriliyor.

Hatay Dörtyol'da yağmacılık yaptığı iddia edilen 4 kişi vatandaşlar tarafından yakalanarak duvar dibine oturtuldu. Bir kişi "Nereden geliyon" derken, elindeki sopa olan kişi bir yağmacıya sopayla vuruyor.

İlk soruyu soran kişi "Sen burada ekmek olup olmadığını bilmiyon mu?" diyerek bir yağmacıya olanca gücüyle tekme atıp, kafasına vuruyor.

Ardından da "Burası yanıyor. İnsanların canı yanıyor canı" dedikten sonra video sona eriyor.