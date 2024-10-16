Vatandaşa en çok at ve eşek eti yedirilen iki il! Bakanlık işletmeleri tek tek ifşa etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vatandaşa en çok at ve eşek eti yedirilen iki il! Bakanlık işletmeleri tek tek ifşa etti

Türkiye'de vatandaşa en çok at ve eşek eti Adana ve Sakarya’da yedirildi. 2 Ekim itibarıyla yayınlanan o listede Adana'dan 9, Sakarya'dan ise 6 işletme yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim’den beri taklit ve tağşiş yapan firmaları ayrıca sağlığı tehdit eden gıdaları satan firmaları internet sitesinden liste halinde yayınlıyor.

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayınlanan listeye her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

at1.jpg

DOMUZ ETİ, AT VE EŞEK ETİ...

Bakanlık tarafından yayınlanan listede özellikle kırmızı ette yapılan hileler dikkat çekti. Kırmızı et olarak vatandaşa domuz etinin yanı sıra at ve eşek etinin de yedirildiği anlaşıldı.

at2.jpg

ADANA VE SAKARYA YARIŞIYOR

Türkiye'de vatandaşa en çok at ve eşek eti Adana ve Sakarya'da yedirildiği ortaya çıktı. 2 Ekim itibarıyla yayınlanan bakanlığın listesinde Adana'dan 9, Sakarya'dan ise 6 işletme yer aldı.

at3.jpg

Son Haberler
İmalat sektöründeki şirketlerin %93’ü ERP yazılımında yapay zekayı büyümenin anahtarı olarak görüyor
İmalat sektöründeki şirketlerin %93’ü ERP yazılımında yapay zekayı büyümenin anahtarı olarak görüyor
Bilecik'te panelvan devrildi! 1 ölü 1 yaralı
Bilecik'te panelvan devrildi! 1 ölü 1 yaralı
Joker'in devam filmi zararını karşılamaya çalışıyor
Joker'in devam filmi zararını karşılamaya çalışıyor
Kahramanmaraş’ta hurdalık alev alev yandı
Kahramanmaraş’ta hurdalık alev alev yandı
Zaha’ya hocasından mesaj geldi
Zaha’ya hocasından mesaj geldi