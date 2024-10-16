Vatandaşa en çok at ve eşek eti yedirilen iki il! Bakanlık işletmeleri tek tek ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim’den beri taklit ve tağşiş yapan firmaları ayrıca sağlığı tehdit eden gıdaları satan firmaları internet sitesinden liste halinde yayınlıyor.

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayınlanan listeye her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

DOMUZ ETİ, AT VE EŞEK ETİ...

Bakanlık tarafından yayınlanan listede özellikle kırmızı ette yapılan hileler dikkat çekti. Kırmızı et olarak vatandaşa domuz etinin yanı sıra at ve eşek etinin de yedirildiği anlaşıldı.

ADANA VE SAKARYA YARIŞIYOR

Türkiye'de vatandaşa en çok at ve eşek eti Adana ve Sakarya'da yedirildiği ortaya çıktı. 2 Ekim itibarıyla yayınlanan bakanlığın listesinde Adana'dan 9, Sakarya'dan ise 6 işletme yer aldı.