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Sokak röportajında vatandaşın dinini sorgulamaya kalktı. Konuşmasını 'Sultan Recep Tayyip Erdoğan' sözleriyle bitirdi

YouTube üzerinden yayın yapan "Zeyrek" adlı kanalın sokak röportajında sarıklı cübbeli bir kişiyle bir başka vatandaş arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 18:35
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Vatandaşa namaza dair sorular yönelten cübbeli sarıklı şahıs sözlerini Sultan Recep Tayyip Erdoğan diyerek bitirdi

Sokak röportajında vatandaşın dinini sorgulamaya kalktı. Konuşmasını 'Sultan Recep Tayyip Erdoğan' sözleriyle bitirdi
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Cübbeli sarıklı şahıs namaz rekatlarını sorduğu vatandaştan aldığı doğru yanıtlarla neye uğradığını şaşırdı. Konuşmasını "Sultan Recep Tayyip Erdoğan" sözleriyle bitirdi.

Sokak röportajında siyaset ve ekonomiye ilişkin ilginç tartışmalar yaşanmaya devam ediyor. Namaz vakitlerini sorduğu vatandaştan doğru yanıtları alınca ne diyeceğini şaşıran cübbeli sarıklı şahıs ne diyeceğini bilemedi.

Vatandaş, tek tek namaz vakitlerini saydı. Tartışmanın devamında ise "Akrabanı, arkadaşını, partilini kayırmayacaksın" dedi. 

Sarıklı cübbeli kişi ise karşılık olarak konuşmasını "Sultan Recep Tayyip Erdoğan" sözleriyle bitirdi.

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