Vatandaşa vaaz veren Hulusi Akar meğer Türker Ertürk’ü de işletmiş

Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yapan şu an ise AKP Kayseri Milletvekili olan Hulusi Akar, geçtiğimiz gün vatandaşlarla bir araya gelmiş, “Bunları vermezsen ateistle uğraşırsın, LGBT ile uğraşırsın. Devlet ve millet olarak bunu yapmamız lazım. Ama her şeyi de devletten beklemeyin. Anneler çok veballi. Çocuklar küçükken kıyamıyor sabah namazına kalkamaz, camiye gidemez, yatsın uyusun diyorlar. - Aradan 10 yıl geçiyor, çocuk laf dinlemez oluyor. Bunu sen en başta düşünecektin” ifadelerini kullanmıştı.

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Akar’ın bu sözlerini Sözcü TV’de katıldığı programda eleştirdi:

“ABDULLAH GÜL’LE KANKAYMIŞ”

“CIAsal İslamcılar ile bağı olmuş olan biri. Kim o? Necip Fazıl! Kim bu? Deniz Lisesi’nden ahlaktan atılmış birisi.

Üsteğmen iken (Hulusi) İngiltere’ye gidiyor. Orada CIAsal İslamcılarla; Abdullah Gül, Şükrü Karatepe, Fehmi Koru ile kankaymış meğer, boy boy fotoğrafları var. Bunlarla olan ilişkisini komutanlarından saklamış.

“ARKASINDA İKTİDAR, CEMAAT VE OKYANUS ÖTESİ VAR…”

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı, arkasında iktidarın ve cemaatin olduğu ve okyanus ötesinin de desteğini alan kumpaslar olmasaydı Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı bile olamazdı ki! Kendisi Ordu Komutanlığı bile yapmadı ki.

Hatta istifa ettiğim günün ertesi günü Hasdal’a gittim (Hasdal Kışlası İstanbul). Hasdal’da içeride kumpas nedeni ile yatan subayların şikayetlerini dinleyince Hulusi Akar’a karşı doldum.

“KAVGA ETMEK İÇİN ODAYA GİRDİM”

Çıkarken dediler ki, ‘(Hulusi Akar) hapishane komutanının odasında oturuyor. Kavga etmek için hışımla içeriye girdim. Bir anda ayağa kalktı, ‘Türker’im’ dedi bana sarıldı. Ben o sırada kumpasları anlatıyorum, bu işin içinde Abdullah Gül var diyorum, ‘Türker sonuna kadar haklısın’ diyor meğerse Abdullah Gül ile kankaymış.”