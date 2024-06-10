Vatandaşı ağır yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı

Mahkeme, suçlu bulunan şahsa ev hapsi cezası uyguladı. Dün, Fatih Sultan Mahallesi'ndeki bir inşaat sahasında A.K. adlı bireyin yaralı halde bulunmasının ardından, durum hemen 112 Acil Servis'e bildirildi. Olay yerine ivedilikle intikal eden sağlık ve emniyet güçleri, yaralı şahsı derhal hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren zanlıların peşine düştü ve titiz bir çalışma sonucunda B.B.G., L.G. ve K.G. isimli üç şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeleri alındıktan sonra L.G. ve K.G. serbest bırakılırken, B.B.G. hakkında "kasten yaralama" suçundan ev hapsi kararı verildi.