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Bankaların 8 aylık net kârı 252 milyar lira. Vatandaşı fakirleştirdiler bankaları zenginleştirdiler

BDDK'nın açıklamasına göre, bankacılık sektörünün Ağustos ayında net kârı 44,35 milyar TL oldu.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 09:45
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Vatandaşı fakirleştirdiler bankaları zenginleştirdiler. Bankaların 8 aylık net kârı 252 milyar lira

Bankaların 8 aylık net kârı 252 milyar lira. Vatandaşı fakirleştirdiler bankaları zenginleştirdiler
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörünün aylık net kârını açıkladı. BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre Ağustos ayında net kâr 44,35 milyar TL oldu. Bir önceki ay ise kâr 38,72 milyar TL olarak açıklanmıştı.

İLK 8 AYDA 252 MİLYAR 208 MİLYON TL 

Öte yandan, BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 8 ayında da net kâr 252 milyar 208 milyon TL’ye ulaştı.

Ağustos 2022 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün, aktif büyüklüğü 12 trilyon 699 milyar 119 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 yıl sonuna göre 3 trilyon 483 milyar 656 milyon TL arttı.

Paramedya'nın haberine göre, Ağustos 2022 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 6 trilyon 661 milyar 162 milyon TL, menkul değerler 2 trilyon 79 milyar 464 milyon TL oldu.

2021 yıl sonuna göre sektörün; toplam aktifi yüzde 37,8, krediler toplamı yüzde 35,9, menkul değerler toplamı yüzde 40,8 oranında arttı.

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 2,38 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2021 yıl sonuna göre yüzde 45,9 artışla 7 trilyon 739 milyar 399 milyon TL oldu.

2021 yıl sonuna göre özkaynak toplamı yüzde 60,3 artışla 1 trilyon 144 milyar 109 milyon TL olurken, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,69 seviyesine geldi.

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Bay Liyakat
30.09.2022 10:16
Şu anda dünyanın en faizsever ekonomisti kimdir biliyoruz. Nas nas diyen biri vardı, işte o...  
 
FARUK
30.09.2022 09:57
merkezdem 12 yle al hazineye 25 le ver vatandaşa esnafa 40 la ver nasıl kar etmesinler  
 
Millet
30.09.2022 09:53
Banka ihtiyac kredi faizleri 1 lere düsmeli vadeler 48-60 aya çikmalı.Piyasaya sicak para girmezse para hareket etmezse esnaf isci memur kimse kazanmaz.para yok vatandasta.Faizlere mudahale şart  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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