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Flaş Flaş. BDDK'dan kredilerle ilgili kritik karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan kararla, kredi kullanabilecek şirketler için daha önce 15 milyon TL olan yabancı para pozisyonu sınırı 10 milyon TL’ye çekildi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 22:00
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BDDK'dan şirketler için dikkat çeken adım

Flaş Flaş. BDDK'dan kredilerle ilgili kritik karar
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BDDK, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından kredi piyasasını sıkılaştıracak yeni bir makro ihtiyati önlem aldı.

Kredi kullanabilecek şirketler için daha önce 15 milyon TL olan yabancı para pozisyonu sınırı 10 milyon TL’ye indirildi. Daha önce “nakit pozisyonu aktif toplamı ya da 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı yüzde 10’unu geçen” şirketlere uygulanan kredi sınırlaması ise yüzde 5 olarak güncellendi.

TİCARİ KREDİ KULLANDIRILMAYACAK

Bu doğrultuda alınan Kurul kararı ile bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki bağımsız denetime tabi şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının Türk lirası karşılığının 10 milyon TL'nin üzerinde olması veya yabancı para nakdi varlıklarının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 5'ini aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacak.

Daha önce yeni nakdi ticari kredi kullandırmama koşulu, 15 milyon TL karşılığı yabancı para nakdi varlığın bulunması veya yabancı para nakdi varlıklarının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'u aşması durumunda geçerli oluyordu.

Karar doğrultusunda 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak şekilde müşterilerden yeni beyan ve taahhüt alınacak. Söz konusu uygulama, 1-31 Ekim döneminde ise mevcut hali ile devam edecek. (AA)

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