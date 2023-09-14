Vatandaşın kayıp hayvanlarını jandarma buldu

Zonguldak'ta otlatmak için sahibinin meraya bıraktığı hayvanlar geri dönmeyince jandarmadan yardım istendi. Ekiplerin bulduğu 5 büyükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

KAYNAK: İHA
Vatandaşın kayıp hayvanlarını jandarma buldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Esenyurt köyünde ikamet eden A.K., 5 büyükbaş hayvanını otlatmak üzere sabah saatlerinde meraya bıraktığını ancak akşam saatlerinde hayvanlarının geri dönmediği ihbarında bulundu.

Tüm aramalarına rağmen hayvanlarını bulamadığını ifade eden A.K., jandarma ekiplerinden yardım istedi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kayıp büyükbaş hayvanların bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

Yapılan aramalar sonucunda kayıp 5 adet büyükbaş hayvan ormanlık alanı yakınındaki yol kenarında bulunarak sahibine teslim edildi.

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