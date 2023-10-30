Vatandaşla dolar üstünden dalga geçmeye çalışan Melih Gökçek yine tutturamadı

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, arama motorunda dolar kurunun 24 lira olarak gözükmesi hatasını gerçek sanarak sosyal medya hesabından vatandaşlarla dalga geçen bir paylaşım yaptı.