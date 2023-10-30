Vatandaşla dolar üstünden dalga geçmeye çalışan Melih Gökçek yine tutturamadı

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, arama motorunda dolar kurunun 24 lira olarak gözükmesi hatasını gerçek sanarak sosyal medya hesabından vatandaşlarla dalga geçen bir paylaşım yaptı.

Vatandaşla dolar üstünden dalga geçmeye çalışan Melih Gökçek yine tutturamadı

Arama motoru Google’da sistemsel bir hata nedeniyle dolar kuru 24 TL olarak görünmesi vatandaşları şaşkına çevirdi. Kısa sürede hata olduğu anlaşılan durum düzeltilerek, dolar kuru tekrardan 28 TL düzeylerine getirildi.

Dolar kurunun 24’e inmesi durumunu gerçek sanan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, vatandaşlarla dalga geçti.

Sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda Gökçek, “29 dan dolar alıp Doların 24 TL'ye gerilediği haberlerini panikle araştıranların son durumu…” ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşım şu şekilde:

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