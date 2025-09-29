Vatandaşlar isyan etti! İşte gündemlerindeki en önemli sorun

Gündemin hızla değiştiği Türkiye'de vatandaşlar bir numaralı gündem maddesi, ekonomik kriz ve geçim derdi. Ancak son aylarda o maddaye "adaletsizlik" de eklenmeye başlandı.

İstanbul'daki Mecidiyeköy semt pazarında vatandaşlara "Türkiye'nin en önemli sorununun ne olduğu" sorusu yöneltildi. Vatandaşlar yaygın olarak ekonomik kriz ve adaletsizlik yanıtını verdi.

"EN BÜYÜK MESELE HUKUK"

Bir vatandaş, "Adaletten ayrılmak, haktan, hukuktan... En büyük mesele bu. Mesela şu anda hiç suçu olmayan insanların hapishaneye tıkılması. Birileri var dünya kadar hırsızlık yapmış, hesap sorulmuyor; birilerinin ne yaptığı belli değil hapishaneye gönderiliyor” sözleriyle adaletsizliğe dikkat çekti.

Kuraklığın etkisiyle toprağın artık yeterince verimli olmadığını belirten ve yıllarca Konya'da çiftçilik yaptıktan sonra şimdi semt pazarında küfesiyle ek gelir elde etmeye çalışan bir başka vatandaş ise iktidarı eleştirdi ve "Türkiye sahipsiz. Amerika’ya, İsrail’e teslim oldu... Başta, devlette sahip yok.Her şeyin ipini koyverdi. Zenginlere para dağıtıyor, fakirlere hiç... Yemek yemedikten sonra geçiniyoruz. Yemiyoruz... Patates olmasa kaldık” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara yöneltilen "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu ne?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

"GELSİN, GÖRSÜN MİLLETİ DE ONDAN SONRA KONUŞSUN"

“Öyle açlık, yoksulluk geride kaldı demekle olmuyor ekran başında. Gelsin, görsün milleti de ondan sonra konuşsun. Bakıp geçiyoruz. Emekli parasına az bir zam yapsa, verdiğini iki, üç kat geri alıyor hemen... Enflasyon ne zaman düşüyor biliyor musun? Yazın meyveler, sebzeler çürüyor ya, çöpe atacağına veriyor uyguna. Esnaf düşüyor, devlet değil.”

"BİRİLERİ VAR DÜNYA KADAR HIRSIZLIK YAPMIŞ..."

“Adaletten ayrılmak, haktan, hukuktan... En büyük mesele bu. Mesela şu anda hiç suçu olmayan insanların hapishaneye tıkılması. Birileri var dünya kadar hırsızlık yapmış, hesap sorulmuyor; birilerinin ne yaptığı belli değil hapishaneye gönderiliyor.”

"YOLDA YÜRÜMEYE KORKUYORUZ"

“Adalet yok, hukuk yok; hakkını savunamıyorsun. En küçük bir kelime konuştuğunda, hemen hakaretten içeriye giriyorsun. Rahat bir ortamda, adaletli bir ortamda değiliz. Yolda yürümeye korkuyoruz; kimseye laf söyleyemiyorsun haklı olsan bile.”

“EKONOMİ. BU KADAR SÖYLEYEBİLİRİM”

“Ekonomi ve adalet. Anlatmak isterim ama bazı yerlere dokunmak durumu olacağı için, günümüzde de özgürlüğün çok iyi olmadığını düşündüğüm için fazla da dokunmak istemiyorum.”

Adalet. Adalet düzelmedikten sonra hiçbir şey düzelmez. Ne eğitim düzelir, ne ekonomi düzelir, ne sorunlar biter.

Ekonomi. Enflasyonda ben düşüş görmedim. Hep pahalı. Balığa baktım şimdi, almış başını gitmiş; güya ucuz olacak. Almadan gideceğiz.

Her memleketin kendine göre rahatsızlığı vardır. Ne diyelim, yapacak birşeyimiz yok. Allah kolaylık versin hepimize, maddi, manevi.

"ZENGİNLERE PARA DAĞITIYOR, FAKİRLERE HİÇ..."

“Türkiye sahipsiz. Amerika’ya, İsrail’e teslim oldu... Başta, devlette sahip yok. Her şeyin ipini koyverdi. Zenginlere para dağıtıyor, fakirlere hiç... Gavur parası 50 lira oldu, herşey arttı, ses yok. Onlar sadece ceplerine uğraşıyorlar, fakir fukarayı düşünen yok... Yemek yemedikten sonra geçiniyoruz. Yemiyoruz. Patates olmasa kaldık.”