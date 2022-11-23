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Vatandaşlar korku ile sokağa döküldü! Evlerine giremeyenler ısınmak için ateş yaktı

Depremde şimdilik can kaybı olmadığı 22 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Deprem sonrasında sokağa çıkan ve tedbir amaçlı evlerine giremeyen vatandaşlar ise ısınmak için ateş yaktı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 06:24
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Vatandaşlar korku ile sokağa döküldü! Evlerine giremeyenler ısınmak için ateş yaktı

Vatandaşlar korku ile sokağa döküldü! Evlerine giremeyenler ısınmak için ateş yaktı
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Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Sakarya, Kocaeli ve Bolu başta olmak üzere, İstanbul, Zonguldak ve Bursa'dan da hissedildi.

Deprem sebebiyle bazı evlerde çatlakların oluştuğu, devrilen eşyaların zarar gördüğü öğrenildi. Depremde şimdilik can kaybı olmadığı 22 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Panikle sokağa çıkan vatandaşlar ise ısınmak için ateş yaktı. Tedbir amaçlı evlerine girmeyerek battaniyelerine sarılan vatandaşlar, sokakta bekliyor.

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