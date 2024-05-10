Vatandaşlara fide dağıtıldı

Kaynak: İHA
Vatandaşlara fide dağıtıldı
Osmangazi Belediyesi tarafından, vatandaşlara balkon ve teraslarda tarıma teşvik etmek adına 100 bin domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtıldı.

Osmangazi Belediyesi tarafından, Ekolojik Yaşam Merkezi’nde ata tohumları ile üretilen 100 bin domates, biber ve patlıcan fidesini ilçe vatandaşlarına ücretsiz olarak dağıtıldı. Ata tohumlarının tarımsal üretimde kullanılmasını ve bununla beraber arttırmayı ve gelecek nesillere iletilmesini hedefleyen Belediyenin fide dağıtımına vatandaşların ilgisi yüksek oldu. Ücretsiz dağıtılan Fidelerden alabilmek için Fomara Meydanı’nda uzun kuyruklar oluşturan insanlar, sadece çiftçilerin değil halkın da bahçe ve balkonlarında tarımsal üretim yapmalarına aracılık ettiği için Belediye'ye teşekkür etti.

aw201334-01.jpg

aw201334-02.jpg

aw201334-03.jpg

aw201334-04.jpg

Son Haberler
Angelina Jolie ile Brad Pitt bir türlü boşanamıyor. Magazin
Angelina Jolie ile Brad Pitt bir türlü boşanamıyor.
VakıfBank'tan bir transfer daha Spor
VakıfBank'tan bir transfer daha
Selçuk Tepeli’nin ‘sığır’ ifadesine RTÜK inceleme başlattı Gündem
Selçuk Tepeli’nin ‘sığır’ ifadesine RTÜK inceleme başlattı
Yumurta akı, mısır unu ve toz şekeri karıştırıp cildinize sürünce.... Kimsenin bilmediği etki Sağlık
Yumurta akı, mısır unu ve toz şekeri karıştırıp cildinize sürünce.... Kimsenin bilmediği etki
Nemrut Krater Gölü'ne ziyaretçi akını Yerel Haberler
Nemrut Krater Gölü'ne ziyaretçi akını
Fed üyesinden faiz mesajı Ekonomi
Fed üyesinden faiz mesajı
Fenerbahçe yıkıldı Spor
Fenerbahçe yıkıldı