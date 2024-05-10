Vatandaşlara fide dağıtıldı

Osmangazi Belediyesi tarafından, Ekolojik Yaşam Merkezi’nde ata tohumları ile üretilen 100 bin domates, biber ve patlıcan fidesini ilçe vatandaşlarına ücretsiz olarak dağıtıldı. Ata tohumlarının tarımsal üretimde kullanılmasını ve bununla beraber arttırmayı ve gelecek nesillere iletilmesini hedefleyen Belediyenin fide dağıtımına vatandaşların ilgisi yüksek oldu. Ücretsiz dağıtılan Fidelerden alabilmek için Fomara Meydanı’nda uzun kuyruklar oluşturan insanlar, sadece çiftçilerin değil halkın da bahçe ve balkonlarında tarımsal üretim yapmalarına aracılık ettiği için Belediye'ye teşekkür etti.