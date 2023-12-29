Vatandaşlardan TFF önünde yönetime istifa çağrısı. Türk bayraklarıyla yürüyüp İstiklal Marşı okudular

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Vatandaşlardan TFF önünde yönetime istifa çağrısı. Türk bayraklarıyla yürüyüp İstiklal Marşı okudular
Suudi Arabistan'da yaşanan skandalı protesto etmek amacıyla, vatandaşlar Türkiye Futbol Federasyonu Beylerbeyi tesisleri önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanarak yönetime istifa çağrısında bulundu.

Bu akşam Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçı, Arapların Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygısızlığı nedeniyle, takımların maça çıkmama kararı almasıyla iptal oldu.

BEYLERBEYİ TFF TESİSLERİNDE YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Arapların Türk halkına saygısızlığına tepkiler çığ gibi büyüdü. Çok sayıda vatandaş TFF’nin Beylerbeyi Tesisleri önüne gelerek olayda etkisiz ve sessiz kaldığını ifade ettikleri yönetime tepkilerini gösterdi. Vatandaşlar, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi istifaya davet edip Türk bayrakları eşliğinde İstiklal Marşı okudu.

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İYİ PARTİ’DEN ÇAĞRI

Krize tepki gösteren İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı yaptığı açıklamada vatandaşları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Beylerbeyi Tesisleri önünde toplanıp yaşanan krizde etkisiz kaldığını iddia ettikleri yönetimi protestoya çağırmıştı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Süper Kupa Final Maçı öncesi yapılan Atatürk ve Türk düşmanlığına sessiz kalmıyor, bu rezilliğin sorumlusu olan TFF yönetimini protesto etmek amacıyla saat 21:00'da TFF Beylerbeyi Tesisleri önünde toplanıyoruz." diye açıklama gelmişti.

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