Tıklayıp kendi gözlerinizle görün. Vatandaşların gönderdiği yardımlara AKP’liler parti logosunu yapıştırıyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgeye Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağmaya devam ediyor.

Ancak Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda vatandaşların, deprem bölgesine yardım amacıyla topladığı malzemelerin kolilere yerleştirilmesinin ardından üzerlerine AKP logosunun yapıştırıldığını belirtti.

Karabıyık, paylaşımında, “Milletimiz ve bizler Beş gündür depremin derin acılarıyla boğuşurken, Hayırsever vatandaşların iyi niyetle göndermiş olduğu yardımlara AKP liler Ak Partinin logosunu yapıştırarak sanki kendileri göndermiş gibi lanse ediyorlar. Buda ayrı bir hırsızlık!” ifadelerine yer verdi.

Karabıyık’ın paylaştığı video, sosyal medyada büyük tepki çekti.