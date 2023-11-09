Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı açıklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2023 Kasım itibarıyla Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısı 237 bin 995, 18 yaşını dolduran Suriyeli sayısı ise 156 bin 987" dedi.

Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı açıklandı

Haber3'te yer alan bilgilere göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada "2023 Kasım itibarıyla Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısı 237 bin 995, 18 yaşını dolduran Suriyeli sayısı ise 156 bin 987." dedi.

Yerlikaya, "2023 Kasım itibarıyla Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısı 237 bin 995, 18 yaşını dolduran Suriyeli sayısı ise 156 bin 987" dedi.

Yerlikaya konuyla ilgili diğer verileri ise şu şekilde açıkladı: Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı: 3 milyon 254 bin 904. İkamet izni ile kalanlar 1 milyon 129 bin 614. Uluslararası koruma kapsamında kalanlar: 259 bin 468.

Böylece Yerlikaya’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’de toplam 4 milyon 643 bin 986 düzenli göçmen bulunuyor.

Suriye’den Türkiye’ye geldikten sonra vatandaşlığa geçenlerin sayısının ne kadar olduğu yıllardır tartışmalı bir konu.

ÖZDAĞ 900 BİNİ GEÇTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Özellikle seçimlerden önce bazı muhalif siyasetçiler, yetkililer tarafından vatandaşlık alan Suriyelilerin sayısına dair eksik veri açıklandığını öne sürüyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçen yıl yaptığı açıklamada “Vatandaşlık verilen Suriyeli sayısının 900 bini geçtiğini, Suriyeliler dışında çeşitli milliyetlerden vatandaşlık verilen sığınmacı sayısının ise 258 bin olduğunu” öne sürmüştü.

“Vatandaşlık verilenler Türk halkından gizleniyor” diyen Özdağ’a yanıt veren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin işlemlerin gizli bir yönetmeliğe göre yürütüldüğü iddiasını yalanlamıştı.

Birleşmiş Milletler’in açıkladığı verilerle Göç İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı resmi veriler genellikle birbirine uyuyor.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 4 milyon göçmen ve mülteci ikamet ediyor. Bu sayının yaklaşık yüzde 90’ını Suriyeliler oluşturuyor.

Nisan 2023’te eski içişleri bakanı Süleyman Soylu da 230 bin Suriyeli’nin Türkiye vatandaşlığı aldığını açıklamıştı.

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