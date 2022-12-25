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Meyve bahçeleri 3 yılda 5 kez yabancılara satılıyor

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, satıldıktan sonra beş kez el değiştiren meyve bahçesinde yaptığı açıklamada, çiftçilerin arazilerinin yabancılara vatandaşlık verilmesi için satıldığını öne sürdü. Meyve bahçesini satan Selami Öztürk "Alanlar Ürdünlü, Filistinli… Sorduğumuzda hepsi vatandaşlık alabilmek için aldıklarını söylüyorlar..." dedi.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 11:35
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Vatandaşlık da çarşı pazara düştü. Meyve bahçeleri 3 yılda 5 kez yabancılara satılıyor

Meyve bahçeleri 3 yılda 5 kez yabancılara satılıyor
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CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bazı meyve bahçelerinin yabancılara vatandaşlık verilmesi için satıldığını ileri sürdü. Gaytancıoğlu, "Türkiye’de neler oluyor, hem tarımsal üretim bitiyor hem de hileli vatandaşlık bu şekilde yapılıyor. Hile var, üç kağıt var, vatandaşlık bu şekilde veriliyor. Yetkilileri uyarıyoruz" dedi.

Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Kuzucu köyünde üç yıl önce meyve bahçesini satan Selami Öztürk’le birlikte yaptığı açıklamada söz konusu meyve bahçesinin Türkiye vatandaşlığı verilmek için defalarca el değiştirdiğini ileri sürdü.

Tarım arazilerinin gerçek üreticilere satılması gerektiğini dile getiren Gaytancıoğlu, "Bir meyve bahçesindeyiz ama meyveler toplanmamış, kalmış. Nedenini araştırdığımızda, çok ilginç bir şeyle karşılaştık. Bu arazi Selami Öztürk’e aitmiş. 15 sene önce büyük uğraşılar sonucunda bu bahçeyi bu hale getirmiş. Yaklaşık 3 yıl önce satmış. Sonra daha 5 kere satılmış. Sen varken üretim vardı. Peki niye bu kadar çok el değiştiriyor” diye sordu.

“HEPSİ VATANDAŞLIK ALABİLMEK İÇİN ALDIKLARINI SÖYLÜYORLAR”

Selami Öztürk, bahçenin şu andaki sahibinin kim olduğunun belli olmadığını belirterek, “Bizim bildiğimiz kadarıyla bunu alan hep yabancılar. Türk uyruklu vatandaşlar burasını almıyor. Ürdünlü, Filistinli… Sorduğumuzda hepsi vatandaşlık alabilmek için aldıklarını söylüyorlar. Bu tarlalar üretim dışı. Bölgenin en güzel en verimli bahçesiydi bu. Ben kurduğumda bu bahçeyi, çok büyük emeklerle kurdum. Bunun anaçları yurtdışından gelen anaçlar. Çok nadir yetişen güzel bir meyve türü. Bunu alan kişi değerini bilmez” yanıtını verdi.

“HEM TARIMSAL ÜRETİM BİTİYOR HEM DE HİLELİ VATANDAŞLIK BU ŞEKİLDE YAPILIYOR”

Gaytancıoğlu da “Ama vatandaşlığı bu sayede aldı. Başkasına sattı, o da aldı, o da aldı. Türkiye’de neler oluyor. Hem tarımsal üretim bitiyor hem de hileli vatandaşlık bu şekilde yapılıyor. Hile var, üç kağıt var, vatandaşlık bu şekilde veriliyor. Yetkilileri uyarıyoruz. Çiftçimiz de mağdur oluyor. Gerçek çiftçiler üretmeli. Burada eskiden 3 bin dekarlık alanda meyve üretimi yapılıyordu. Armut, elma vardı. Şu anda kala kala 150 dekar kaldı ve çoğu da yabancıların oldu” değerlendirmesini yaptı.
Gaytancıoğlu’nun “Peki bu vatandaşlığı alanlar sonra devrediyorlar. Bunun satışı serbest mi, başka birinin üzerine mi alıyorlar” sorusu üzerine Öztürk, “Onların derdi üretim değil. Onların derdi sadece bu bahçeyi alıp tapu senedi göstermek” diye konuştu. (ANKA)

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