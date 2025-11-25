Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, bir kararnameyi onayladı. Buna göre Papa Leo tarafından onaylanan kararnamede, Vatikan'ın en üst düzey doktriner ofisi, dünyadaki 1,4 milyar Katoliğe, "tek eşle evlenmenin mutluluk için yeterli olduğunu" söyledi.

Vatikan, özellikle Afrika'daki Katoliklere seslendi.

Afrika'daki kilise mensupları arasında çok eşli evlilikler oldukça yaygın. Kararnamede, "Her gerçek evlilik, iki bireyin bir araya gelerek oluşturduğu, başkalarıyla paylaşılamayacak kadar yakın bir ilişki gerektiren birliktir" denildi. Açıklamada, "(Evlilik) aynı onur ve aynı haklara sahip iki kişi arasındaki bir birlik olduğundan, özel olmayı gerektirir" ifadeleri yer aldı.

Kiliselerin evlilik konusundaki öğretileri nasıl daha iyi uygulayabileceği sorusu, 2023 ve 2024 yıllarında da gündeme gelmişti. O dönem, bu yıl yaşamını yitiren Papa Francis yüzlerce kardinal ve piskoposu Vatikan'a topladığı iki zirve gerçekleştirmişti. Afrika'daki çok eşlilik, bu zirvelerin hararetli tartışma konusuydu.