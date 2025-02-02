Ve KAP geldi! Galatasaray Alvaro Morata'yı bitirdi

Galatasaray, Milan'dan Alvaro Morata'nın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İspanyol golcünün bugün İstanbul'a geleceği bilgisi alındı.

Galatasaray bomba bir hamle ile hücum hattını Alvaro Morata'yu yerleştiriyor.

Sarı-kırmızılılar Milan forması giyen İspanyol yıldız Morata'nın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise transfer ilişkin, "Profesyonel Futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

SEZON PERFORMANSI

İtalya Serie A takımlarından Milan'da bu sezon Alvaro Morata 25 maçta süre aldı.

Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistle oynadı.

İspanyol golcü sezon başında Atletico Madrid'den Milan'a Transfer olmuştu.

MORATA'NIN KARİYERİ

Futbol kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Alvaro Morata, 2014'te Juventus'a imza attı.

Morata sonrasında bir kez daha Real Madrid formasını giyerken Chelsea ve Atletico Madrid'de de oynadı.

İSTANBUL'A NE ZAMAN GELİYOR?

Galatasaray'ın Ahmed Kutucu'nun ardından devre arasındaki ikinci transferi olan Alvaro Morata'nın bugün 15:00 civarında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.