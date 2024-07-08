Ve sahne Xiaomi'de. Katlanabilir telefonunu tanıtacak

Xiaomi’den teknoloji severlere müjdeli bir haber geldi. Dünyaca ünlü teknoloji markası yeni modelleri olan Mix Fold 4 ve Mix Flip’i Temmuz ayı içerisinde tanıtacak. Bu haberler beraber bir gelişme de Redmi serisinde yaşandı.

MediaTek Dimensity 9300 Plus işlemciye sahip olan Redmni K70 Ultra cihazı da Temmuz ayı içerisinde tanıtılacak.

Geçtiğimiz dönemde yeni bir fabrika açan Xiaomi, yeni cihazların bu fabrikada üretileceğini açıkladı. Katlanabilir yeni modeller Mix Fold 4 ve Miz Flip işte bu yeni fabrikadan çıkacak.

Yüzde 100 dijital olan bu yeni fabrikada üretilen bu fabrika endüstriyel üretimin tamamı dijital olarak yapılıyor. Bu da sektörde bir ilk olarak gösteriliyor.

Yeni modellerin güçlü işletim sistemlerinden olan Snapdragon Gen 3’ten güç alacağı belirtilmişti. Yarıca Mix Flip modelinin de 16 GB Ram ve 1 TB depolama alanına sahip olacağı aktarılmıştı. OIS destekli kamera ve telefoto özelliği ile ceplere girecek olan bu yeni modelin 67W hızlı şarj ile geleceği öğrenilmişti.