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Nurgül Yeşilçay'dan Selena Gomez'e gönderme. Taklitler aslını yaşatır bebeğim

Şimdilerde Veda Mektubu adlı dizide canlandırdığı Alanur karakteriyle seyirci karşına çıkan Nurgül Yeşilçay, dizideki kostümü üzerinden esprili bir paylaşıma imza attı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 01:08
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Veda Mektubunda Alara karakteriyle izlediğimiz Nurgül Yeşilçaydan Selena Gomeze gönderme

Nurgül Yeşilçay'dan Selena Gomez'e gönderme. Taklitler aslını yaşatır bebeğim
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Sadece oyuncu yönüyle değil renkli kişiliğiyle de sosyal medyada öne çıkan Nurgül Yeşilçay, yaptığı esprili paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Ekranlara Veda Mektubu adlı diziyle dönen Nurgül Yeşilçay, bu karakter üzerinden yaptığı esprili paylaşımla beğeni topladı.

Alanur karakterinin giydiği paltonun bir benzerini şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez'in üzerinde gören Yeşilçay, iki fotoğrafı yan yana getirdi ve altına da şu yorumu düştü:

"Selena Gomez, Alanur paltosu giymiş. Taklitler aslını yaşatır bebeğim. Ben tam paltolu foto bulamadım siz bulursunuz belki! Aynısı aynısı..."

Yeşilçay takipçilerinden gelen benzer kareleri de yine hesabından paylaştı ve benzerliğe dikkat çekti.

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