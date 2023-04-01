Nurgül Yeşilçay'dan Selena Gomez'e gönderme. Taklitler aslını yaşatır bebeğim

Sadece oyuncu yönüyle değil renkli kişiliğiyle de sosyal medyada öne çıkan Nurgül Yeşilçay, yaptığı esprili paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Ekranlara Veda Mektubu adlı diziyle dönen Nurgül Yeşilçay, bu karakter üzerinden yaptığı esprili paylaşımla beğeni topladı.

Alanur karakterinin giydiği paltonun bir benzerini şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez'in üzerinde gören Yeşilçay, iki fotoğrafı yan yana getirdi ve altına da şu yorumu düştü:

"Selena Gomez, Alanur paltosu giymiş. Taklitler aslını yaşatır bebeğim. Ben tam paltolu foto bulamadım siz bulursunuz belki! Aynısı aynısı..."

Yeşilçay takipçilerinden gelen benzer kareleri de yine hesabından paylaştı ve benzerliğe dikkat çekti.