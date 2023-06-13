Veda paylaşımı yapan İrfan Can’ın eşinden flaş hamle

Editör: Fatma Demirkaya

Türkiye Kupası’nda 2-0 kazanılan Başakşehir maçından sonra İrfan Can Kahveci’nin eşi Gözde Kahveci’nin final seremonisinden fotoğraflar koyarak yaptığı sosyal medya paylaşımı taraftarın kafasını karıştırmıştı.

PAYLAŞIMI APAR TOPAR SİLDİ

Gözde Kahveci yaptığı paylaşımda Fenerbahçe’yi de etiketleyerek, “Tüm zaferler için teşekkürler unutulmayacaksın Fenerbahçe” ifadelerine yer vermişti. Gözde Kahveci’nin bu paylaşımının eşinin Fenerbahçe’den ayrılacağı şekilde yorumlamalara yol açması üzerine Gözde Kahveci yaptığı bu paylaşımı apar topar sildi.

KENDİ POZİSYONUNDA OYNAMIYORDU

Daha önce kendi pozisyonunda oynamadığını ve tekrar 8 numarada oynamak istediğini dile getiren İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 maçta 7 gol ve 5 asist kaydetmişti.