Veda paylaşımı yapan İrfan Can’ın eşinden flaş hamle

Fenerbahçe’nin yıldız orta sahası İrfan Can Kahveci’nin eşi Gözde Kahveci’nin yaptığı sosyal medya paylaşımı Fenerbahçe taraftarı tarafından bir veda şeklinde yorumlanmıştı. Gözde Kahveci’den bu iddialar üzerine bir flaş hamle daha geldi.

Veda paylaşımı yapan İrfan Can’ın eşinden flaş hamle

Editör: Fatma Demirkaya

Türkiye Kupası’nda 2-0 kazanılan Başakşehir maçından sonra İrfan Can Kahveci’nin eşi Gözde Kahveci’nin final seremonisinden fotoğraflar koyarak yaptığı sosyal medya paylaşımı taraftarın kafasını karıştırmıştı.

PAYLAŞIMI APAR TOPAR SİLDİ
Gözde Kahveci yaptığı paylaşımda Fenerbahçe’yi de etiketleyerek, “Tüm zaferler için teşekkürler unutulmayacaksın Fenerbahçe” ifadelerine yer vermişti. Gözde Kahveci’nin bu paylaşımının eşinin Fenerbahçe’den ayrılacağı şekilde yorumlamalara yol açması üzerine Gözde Kahveci yaptığı bu paylaşımı apar topar sildi.

KENDİ POZİSYONUNDA OYNAMIYORDU
Daha önce kendi pozisyonunda oynamadığını ve tekrar 8 numarada oynamak istediğini dile getiren İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 maçta 7 gol ve 5 asist kaydetmişti.

3599478-d89a457adaa105c62fc3bb8302375012-1366x1366.jpg

Öne Çıkanlar
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Son Haberler
Dennis Bergkamp'ın attığı sanat eseri gol yine gündem oldu. Türkiye'de bu gol faul gerekçesiyle iptal olurdu Spor
Dennis Bergkamp'ın attığı sanat eseri gol yine gündem oldu. Türkiye'de bu gol faul gerekçesiyle iptal olurdu
Hande Sarıoğlu neden evlenmediğini açıkladı Magazin
Hande Sarıoğlu neden evlenmediğini açıkladı
Çerkezköy’e 6 yeni yaşam alanı geliyor Güncel
Çerkezköy’e 6 yeni yaşam alanı geliyor
Rüyada kurdele görmek neye işaret? Rüyada kurdele görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada kurdele görmek neye işaret? Rüyada kurdele görmek ne demek?
Antalya'da arıcılığa teşvik için arıcılık eğitimi yapıldı Güncel
Antalya'da arıcılığa teşvik için arıcılık eğitimi yapıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi projeleri Rusya’da tanıtıldı Güncel
Ankara Büyükşehir Belediyesi projeleri Rusya’da tanıtıldı