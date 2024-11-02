Vedat Milor’un Dubai Çikolatası yorumu olay oldu: Türk insanında şahsiyet gelişmiyor

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, son aylarda popüler olan Dubai Çikolatası çılgınlığı hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Dubai çikolatası, Türkiye'de son aylarda popüler hale geldi. Özellikle sosyal medya ve online alışveriş platformları aracılığıyla adeta fenomen hale geldi.

BU ÇİKOLATADAN TATMAK İÇİN UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYOR

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, Dubai çikolatası tüketim çılgınlığı hakkında bakın ne dedi.

Milor, “Türk insanında şahsiyet gelişmiyor, insanlar çocuk kalıyor. Bu yüzden taklitçi oluyorlar. Onları manipüle etmek de çok kolay oluyor. Başkaları yapıyorsa doğrudur diyorlar” ifadelerini kullandı.

Vedat Milor’un bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu.