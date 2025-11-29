La Liga'nın 14 haftasında Mallorca'nın Osasuna'yı konuk ettiği maçta Vedat Muriqi attığı 2 golle Real Madrid'in Fransız yıldızı Mbappe'ye yaklaştı.

Vedat Muriç Şov Yapıyor! 🏴‍☠️



⚽️62' (P)

⚽️66'



Mallorca, Osasuna karşısında skoru 2-0 yaptı! 🔥 pic.twitter.com/Akw4HbWjHX — S Sport (@ssporttr) November 29, 2025

Karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere iki kez ağları havalandıran Vedat Muriqi gol sayısını 8'e yükselterek 13 golle krallığı elinde bulunduran Mbappe'nin arkasında Lewandowski ile ikinci sırayı paylaştı.

Süper Lig'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen 31 yaşındaki Kosovalı santrfor La Liga'da toplamda çıktığı 121 maçta 42 gol, 10 asistle oynadı.