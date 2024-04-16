Vefa Küçük yıllar sonra tekrar aday oldu. Fenerbahçe'de seçim yarışı kızıştı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe 27 Nisan’da Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için sandık başına gidiyor.

Daha önce Şekip Mosturoğlu ve Sevil Becan’ın adaylığını açıklarken eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük de aday olduğunu duyurdu.

Vefa Küçük adaylığına dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"34 yıldır üyesi olduğum, dünyanın bir numaralı spor kulübümüzde değişik dönemlerde, çok değerli görevlerde bulundum. 7 sene yönetim kurulu başkan vekili, 6 sene Fenerbahçe Futbol A.Ş'de bağımsız üye, 6 sene Fenerbahçe Üniversitesi Başkan Vekili ve 8 sene Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevlerini onurla ifa ettim. 3'ü tüzük kongresi, 5'i seçimli kongre olarak toplam 16 kongrenin divan başkanlığını yaptım. 1996 yılında Fenerbahçe yönetim binasını ve 1998 yılında Fenerbahçe yüzme havuzunu, tamamen maliyetlerini tek başıma karşılayarak kulübümüze armağan ettim. 34 yılda edindiğim tecrübe, bilgi ve birikimimle, son kez Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına aday oldum"

Vefa Küçük 2022 yılında yapılan seçimlerde de adaylığını koymuş ancak 824 oy alan Uğur Dündar'a seçimi kaybetmişti.