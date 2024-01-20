Vegan çiğköfte nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler

Türkiye’nin en beğenilen ve dünyaya açılan bir lezzet olan çiğköfteyi sevmeyen neredeyse yoktur. Türk insanının bu kadar severek tükettiği ve son zamanlarda meşhur olmasıyla sokak lezzeti kategorisine giren çiğköfteyi vegan olarak tercih edenlere müjde! İşte vegan çiğköfte nasıl yapılır? Tarifin tüm detayları haberimizde.

VEGAN ÇİĞKÖFTE İÇİN MALZEMELER

2 bardak köftelik (ince) bulgur

2 çorba kaşığı kadar domates salçası

2 ila 3 çorba kaşığı kadar biber salçası

2 bardak sıcak su

2 ila 3 çorba kaşığı zeytinyağı

2 ila 3 kaşık kadar nar ekşisi

2 tane taze Afyon sarımsağı

Birkaç tutam tuz

Aroma verecek kadar karabiber

2 çay kaşığı isot

Birkaç tutam kırmızı pul biber

Küçük bir adet limon

VEGAN ÇİĞKÖFTE NASIL YAPILIR?

İlk olarak bir kaseye bulguru koyulur. Sonra üzerine sıcak su ilave edilir. Bir köşede şişmesi beklenir.

Peşinden bulgur dışındaki diğer tüm malzemeler mutfak robotundan geçirilir.

Bulgur şiştikten sonra onu da robota döküp diğer malzemelerle beraber iyice karışması için robot tekrar çalıştırılır.

İyice çekildikten sonra geniş bir kaseye alınıp iyice yoğurulur.

Kıvamı geldikten sonra servise uygun hale getirilir.

Hepinize afiyet olsun