Vejetaryen beslenme kanseri yavaşlatır mı?

Hande Karacan
Vejetaryen beslenmenin kanser üzerindeki etkileri, son yıllarda yapılan araştırmalarla daha fazla dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu diyetin bazı kanser türlerine karşı koruyucu olabileceğini belirtirken, kesin sonuçlar için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu da vurguluyor.

Vejetaryen beslenme, et ve hayvansal ürünleri içermeyen bir diyet türü. Son yıllarda, bu beslenme şeklinin kanser üzerindeki etkileri üzerine birçok bilimsel araştırma yapıldığı ortaya çıktı. Uzmanlar, vejetaryen diyetin bazı kanser türlerine karşı koruyucu olabileceğini öne sürüyor.

BAZI KANSER TÜRLERİNİN RİSKİNİ AZALTTIĞI GÖRÜLMÜŞ

Kanser tedavisi gören bireyler için vejetaryen beslenmenin faydaları üzerine yapılan bir çalışmada, bu diyetin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve bazı kanser türlerinin riskini azalttığı belirtilmiş.

Loma Linda Üniversitesi’nde 2025 yılında yapılan bir araştırmada, vejetaryen bireylerin bazı kanser türlerine karşı %45 daha az risk taşıdığını ortaya koymuş. Bu bulgu, vejetaryen diyetin antioksidan ve lif açısından zengin olmasının etkisiyle ilişkilendiriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), vejetaryen diyetlerin genel sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurgularken, bu tür diyetlerin kanser riskini azaltabileceğine dair bazı kanıtlar sunduğunu belirtmiş.

Yapılan araştırmalar, vejetaryen diyetin kanser gelişiminde rol oynayan bazı faktörleri etkileyebileceğini gösteriyor. Özellikle, sebze ve meyve tüketiminin yüksek olması, kanser riskini azaltan önemli bir faktör.

Vejetaryen beslenmenin kanser üzerindeki etkileri konusunda kesin bir sonuca ulaşmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Fakat mevcut veriler, bu diyetin bazı kanser türlerine karşı koruyucu olabileceğini gösteriyor. Sağlıklı bir yaşam tarzı ve dengeli bir beslenme, kanser riskini azaltmada önemli bir rol oynuyor.

