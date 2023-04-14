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Veli Ağbaba'dan sendikalara çağrı: İmza atmayın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sendikalara çağrıda bulunarak, “İçinize sinmeyen hiçbir sözleşmeye imza atmayın” dedi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 19:31
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Veli Ağbaba'dan sendikalara çağrı

Veli Ağbaba'dan sendikalara çağrı: İmza atmayın
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı yazılı açıklama ile kamuda çalışan işçiler adına hükümetle sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin sendikalara ve işçilere çağrıda bulundu.

Sendikalara ve işçilere seslenen Ağbaba 14 Mayıs tarihini işaret ederek, "İçinize sinmeyen, hakkınızı gözetmeyen, sofradan eksilen bir dilim ekmeği yerine getirmeyen bu sözleşmenin altına imza atmayın" ifadelerini kullandı.

"GERÇEK ENFLASYON YÜZDE 112"

Kamu iş yerlerinde çalışan 700 bin işçinin sözleşme beklediğini hatırlatan Ağbaba yazılı açıklamasında şunları söyledi:

"Sendikalar, tekliflerini yaklaşık üç ay önce sundular. Kamu işçileri, ilk 6 ay için yüzde 45 artı yüzde 15 refah payı istiyor. İktidar ise bu sefaletin ortasında, sıkılmadan yüzde 30 teklif ediyor. Türkiye’de yoksulluk sınırı 30 bin TL’yi geçti. Açlık sınırı 10 bin TL’yi buldu. Gerçek enflasyon yüzde 112. Resmi verilere göre Avrupa’nın en yüksek gıda enflasyonuna sahibiz. Türkiye’deki tüm işçi ve emekçileri yıllardır yoksullaştıran iktidar, 700 bin kamu işçisini aylardır bekletiyor, yoksullaştırıyor."

"HAK ETTİĞİNİZ ZAMMI SİZLERE VERECEĞİZ"

Fiyatları artan temel tüketim maddelerine dikkat çeken Ağbaba, "Bu şartlarda işçilere reva gördükleri zam oranı ise yüzde 30. İktidar, işçilerle adeta alay etmektedir" dedi.

Ağbaba, "İçinize sinmeyen, hakkınızı gözetmeyen, sofradan eksilen bir dilim ekmeği yerine getirmeyen bu sözleşmenin altına imza atmayın. Bekleyin, 14 Mayıs’ta iktidara gelir gelmez oturacağız, ne kaybınız varsa tek tek hesaplayacağız. Hak ettiğiniz zammı sizlere vereceğiz. Cebinizden çalınan, eksilen her bir kuruş tekrar sizin cebinize geri dönecek. Sendikalarımız ve işçilerimiz müsterih olsunlar. 14 Mayıs’ta, Genel Başkan’ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı’nda ve Millet İttifakı’nın iktidarında kamu işçilerimiz hak ettiği sözleşmeye kavuşacak" ifadelerini kullandı. (ANKA)

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