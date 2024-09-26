Venedik-Şanghay uçuşları başladı

İtalya’nın Pekin Büyükelçisi Massimo Ambrosetti ve Şanghay Başkonsolosu Tiziana D’Angelo, bugün Marco Polo Tessera Havalimanı’na inen yeni direkt Venedik-Şanghay hattının ilk uçuşunun yolcularını karşıladı.

China Eastern Airlines’ın yeni rotası, Venedik’e ulaşımı kolaylaştırarak iki ülke arasındaki bağlantıları güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu yeni hat, Milano-Cortina Kış Olimpiyatları öncesinde de önemli bir adım olarak görülüyor. Ayrıca, Marco Polo’nun ölümünün 700. yılı ve İtalya-Çin stratejik ortaklığının 20. yılı anısına tasarlandı.

Yeni rota, Venedik ve Şanghay arasında haftada üç uçuşla hizmet verecek ve ilk yıl içinde 70.000 yolcu taşımayı hedefliyor. Bu yeni uçuş hattı, diğer seyahat çözümlerine kıyasla %40 zaman tasarrufu sağlayacak.