Venedik’te otobüs üst geçitten düştü. 20 Ölü

Kazada en az 20 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı da var. Venedik Belediye Başkanı, şehirde yas ilan etti.

Olay Yeri Ambulans ve İtfaiyeyle Doldu

Kaza, akşam saatlerinde Mestre semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçitten düşen otobüsün içinde çok sayıda yolcu vardı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, ölenlerin kimlikleri tespit edilmeye çalışıldı.

Kazanın Nedeni Bilinmiyor

Kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, otobüsün üst geçitten nasıl düştüğü soruşturuluyor. Kaza nedeniyle Mestre ile Venedik arasındaki demiryolu hattının da geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Belediye Başkanından Yas İlanı

Venedik Belediye Başkanı Louis Brugnaro, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu akşam toplumumuzu büyük bir trajedi vurdu. Otobüsteki çok sayıda kurbanın anısına derhal şehirde yas ilan ettim.” dedi. Brugnaro, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi ve yaralılara acil şifalar temenni etti.