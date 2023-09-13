Venedik'te turistlerden giriş ücreti alınacak

İtalya'nın Venedik kentinde günlük turist akınlarını kontrol edebilme amacıyla şehre günübirlik gelecek turistlerden giriş ücreti alınacak.

KAYNAK: AA
Venedik'te turistlerden giriş ücreti alınacak

Venedik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Venedik Belediye Meclisi, kente günübirlik gelen turistlerden giriş ücreti alınmasına ilişkin belediye yönetiminin gündeme getirdiği kararı, oy çokluğuyla onayladı.

Buna göre, günübirlik gelen turistlerden 5 euroluk giriş ücretinin isteneceği uygulamanın, 2024'ün bahar aylarında turist yoğunluğunun arttığı günlerde devreye alınması bekleniyor.

Belediye meclisinin belirleyeceği takvim doğrultusunda, 2024'te yoğun geçmesi beklenen 30 ayrı günde günübirlik turistlerden giriş ücreti alınacak.

Venedik Belediyesi sınırları içerisindeki tesislerde konaklayanlar, Venedik’in içinde bulunduğu Veneto Bölgesi'nde ikamet edenler, 14 yaş altı çocuklar, bakıma muhtaç olanlar, spor müsabakalarına katılanlar, seyahate çıkan lise öğrencileri bu ücreti ödemekten muaf tutulacak.

Alınan bu kararın amacının, kentin hassas yapısına uygun olarak belirli dönemlerde günübirlik turizmin önüne geçmek olduğu belirtildi.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, belediye meclisinde kabul edilen kararın ardından yaptığı açıklamada, bunun aşırı turist yoğunluğunu düzenleyici bir adım olduğunu savunarak, "Yılın belirli günlerinde şehri yaşanmaz hale getiren kitle turizminden şehri koruyacak bir sistem bulmaya çalışmalıyız. Büyük bir tevazu ile test yapacağız, kimseye zarar vermemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kararı destekleyen çevreler olsa da bazıları bu kararın, Venedik’i giriş ücreti ödenen bir açık hava müzesi ya da oyun parkı gibi bir şeye dönüştüreceği tepkisini dile getirdi.

Venedik'te önceki yıllarda da benzer uygulamalar gündeme gelmiş ancak COVID-19 salgını gibi farklı gerekçelerle bu uygulama hayata geçmemişti.

Kanalların üstüne kurulu tarihi yapısıyla Venedik, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

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