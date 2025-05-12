Venezia'da bayram Fiorentina'da yas

İtalya Serie A’nın 36. haftasında Stadio Pier Luigi Penzo’da oynanan mücadelede Venezia, evinde Fiorentina’yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Venezia ile Avrupa kupaları hedefi taşıyan Fiorentina için büyük önem taşıyordu. Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 54. dakikada Fali Candé ve 61. dakikada Gaetano Oristanio’dan geldi. Fiorentina’nın tek sayısını ise 78. dakikada Rolando Mandragora kaydetti.

FİORENTİNA’DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Fiorentina’da Nicolò Zaniolo cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Moise Kean, Albert Gudmundsson ve Danilo Cataldi ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Ayrıca hafta içi Real Betis’e karşı UEFA Konferans Ligi yarı finalinde uzatmalara giden mücadelenin yorgunluğu da hissedildi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, Anneler Günü sebebiyle formalarında annelerinin kızlık soyadlarını taşıdı.

VENEZİA UMUTLANDI, FİORENTİNA ZORLANDI

Candé’nin golü sonrası oyunun kontrolünü ele geçiren Venezia, 61. dakikada Zerbin’in ortasında Oristanio’nun kafasıyla farkı ikiye çıkardı. Fiorentina'nın geç gelen golü umut verse de, Mandragora’nın golü beraberliğe yetmedi. Michael Folorunsho’nun penaltı beklentisi hakem tarafından değerlendirilmedi. Maçın sonunda sakatlanan Cheick Conde ise sedyeyle oyunu terk etti. Bu sonuçla Venezia puanını 33’e yükseltirken düşme hattının üzerine çıktı. Fiorentina ise 56 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi hedefinden uzaklaştı.

Maçın hakemi Fabio Maresca’nın yönettiği karşılaşmayı 7 binin üzerinde taraftar izledi. Serie A’da sezonun bitimine iki hafta kala Venezia, ligde kalmak için umut tazeledi.