Venezuela, Arjantin'den gelen tüm uçaklara hava sahasını kapattı

Arjantin, 12 Ağustos 2022'de ABD'nin isteğiyle Venezuela uçağına el koymuştu. Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Venezuelalı havayolu şirketi Conviasa'ya ait uçağa el konulmasının neden olduğu zararı karşılayana kadar Arjantin'e hava sahalarını kapattıklarını açıkladı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei hükümetini birçok defa uyardıklarını söyleyen Gil, "Sırf kuzeydeki koruyucularını memnun etmek amacıyla yasa dışı şekilde şirketimize zarar verdiler. Bu zararı telafi etmedikleri takdirde Arjantin'e giden ya da oradan gelen hiçbir uçak hava sahamızı kullanamayacak." şeklinde konuştu.

Arjantin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Ador​​​​​​​ni de günlük basın toplantısında, Venezuela'nın kararına karşı diplomatik eylemde bulunacaklarını belirtti.

Adorni, Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonunun ihlali sebebiyle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kapsamında önlemler alacaklarını kaydetti.