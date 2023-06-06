Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Selam Sarayı'nda bir araya geldi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile ikili ilişkiler ve ilişkileri geliştirmenin yollarını ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Maduro, Suudi Arabistan'a düzenlediği ziyaret kapsamında Veliaht Prens Bin Selman ile Cidde'deki Selam Sarayı'nda bir araya geldi.

İki lider görüşmede, ikili ilişkiler, ilişkileri geliştirmenin yolları ve ortak öneme sahip çeşitli konuları değerlendirdi.

Görüşmeye Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile iki ülkeden çok sayıda bakan da eşlik etti.

(AA)

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