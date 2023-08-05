Venezuela lideri: Trump beni öldürmeye çalıştı

Tasnim News Agency’de yer alan bilgilere göre, Beş yıl önceki başarısız suikast girişimiyle aynı güne denk gelen Venezuela Ulusal Muhafızlarının kuruluşunun 86. yıl dönümü münasebetiyle konuşan Maduro, saldırıda ABD ve Kolombiya'nın parmağı olduğunu iddia etti.

Venezuela lideri, Trump’ın emriyle Kolombiya’daki bir terörist örgütün saldırı planı yaptığını öne sürdü.

Maduro, sonraki soruşturmanın Kolombiya'nın o zamanki cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos'un oynadığı rolü ortaya çıkardığını iddia ederek devam etti ve onun, görevden ayrılmadan birkaç gün önce cinayet planını finanse eden ve planlayan "Bogota'dan doğrudan operatör" olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

4 Ağustos 2018 suikast girişimi, Maduro'nun Karakas'ta Ulusal Muhafızlar üyelerine açık havada yaptığı konuşmada, patlayıcılarla donatılmış iki insansız hava aracının bölgenin üzerinde patlamasıyla meydana geldi. Patlamalarda çok sayıda askerin yaralandığı bildirildi, ancak saldırı herhangi bir can kaybına yol açmadı ve Maduro'ya zarar vermedi.

4 Ağustos 2018’de Maduro’nun başkent Karakas’ta konuşma yaptığı sırada silahlı İHA’larla saldırı düzenlenmiş, Maduro yara almadan kurtulurken bazı askerler yaralanmıştı.

17 şüpheli, 91 ayrı duruşmanın ardından nihayet geçen yıl 4 Ağustos'ta mahkum edildi. Sanıklardan 12'si cinayete teşebbüs ve vatana ihanet gibi suçlardan 30 yıl hapis cezasına çarptırılırken, geri kalan 5'i komplo ve terör suçlarından sırasıyla 20, 16, sekiz ve beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Washington ve Bogota, o dönemde yaptıkları açıklamalarda suikast girişiminde rol aldıkları suçlamalarını reddetmişti.