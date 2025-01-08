Venezuela lideri Maduro, 7 yabancı paralı askerin gözaltına alındığını açıkladı

Başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda askerlerin yemin törenine katılan Maduro, 10 Ocak'ta düzenlenecek yemin töreni öncesinde, terörist eylemler planlayan 7 yabancı paralı askerin gözaltına alındığını açıkladı.

Maduro, söz konusu askerlerin ikisinin ABD'li, ikisinin Kolombiyalı ve üçünün Ukraynalı olduğunu belirtti.

Devlet Başkanı Maduro, "Sadece bugün, bu saat itibarıyla, aralarında iki önemli ABD'li paralı askerin de yer aldığı 7 yabancı paralı askeri yakaladık. Bunlar, Venezuela'nın barışına karşı terörist eylemler gerçekleştirmeyi amaçlıyordu." ifadelerini kullandı.

Operasyonlar kapsamında kasım ve aralık aylarında toplam 25 milletten 125 kişinin gözaltına alındığını vurgulayan Maduro, bu kişilerin Devlet Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez dahil olmak üzere Bolivarcı devrimci liderlere saldırmak için özel olarak görevlendirildiklerini söyledi.

Maduro, 10 Ocak’ta devlet başkanı olarak yemin edeceğini ve halkın barış, istikrar ve Bolivarcı devrimleri korumak için sokaklarda olacağını kaydetti.

MUHALİF LİDERDEN SOKAK ÇAĞRISI

Bu arada, muhalif lider Maria Corina Machado, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, tüm Venezuelalılara 10 Ocak'ta meydanlara inerek Maduro hükümetini protesto etmeleri çağrısında bulundu.

28 Temmuz devlet başkanlığı seçiminin galibinin muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez olduğunu yineleyen Machado, Maduro'nun yemininin hükümsüz olacağını savundu.

MADURO ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANMIŞTI

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz 2024'te duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Aralarında ABD, İtalya ve Arjantin'in de olduğu çok sayıda ülke Gonzalez'i Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı olarak tanımıştı.