Venezuela sandığa gidiyor

Kaynak: AA
Venezuela sandığa gidiyor

Güney Amerika ülkesi Venezuela, 6 yıl aradan sonra yeni devlet başkanını seçmek üzere yarın sandık başına gidiyor.

Ülkede 21 milyonu aşkın seçmen, devlet başkanlığı için oy kullanacak. Seçimlerin tek turda sonuçlanacağı Venezuela'da, 10 aday yarışacak. Bu adaylar arasında, mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adına ve muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez bulunuyor.

Eğer Gonzalez seçimi kazanırsa, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin (PSUV) 25 yıllık yönetimi sona erecek. Maduro ise seçimi kazanırsa, üçüncü kez devlet başkanı olarak göreve devam edecek. Bu seçimde, 10 yıl sonra ilk kez tüm muhalefet partileri seçim boykotuna gitmeme kararı aldı.

Maduro, 26 Temmuz'da Bolivar Bulvarı'nda düzenlediği seçim kampanyasının kapanışında, son yılların en kalabalık mitingine hitap etti. Gonzalez ise seçim kampanyasının son gününde, başkent Karakas'taki Las Mercedes semtinde sınırlı sayıda destekçisiyle bir araya geldi. Şehrin öne çıkan cadde ve meydanları, Maduro'nun dev afişleriyle süslenirken, muhalefetin kampanyası beklenen etkiyi yaratamadı.

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