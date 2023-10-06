Venezuela'da başsavcılıkça muhalif lider Guaido hakkında "yakalama kararı" çıkartıldı

Venezuela'da başsavcılık, ABD'de yaşayan eski Ulusal Meclis Başkanı (AN) muhalif lider Juan Guaido hakkında "yakalama kararı" çıkartıldığını duyurdu.

KAYNAK: AA
Venezuela'da başsavcılıkça muhalif lider Guaido hakkında "yakalama kararı" çıkartıldı

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, düzenlediği basın toplantısında, nisan ayından bu yana ABD'de yaşayan Guaido'ya hakkında "kara para aklama, vatana hıyanet ve devletin ekonomik zarara uğratılması" suçlamalarından dolayı "yakalama emri" çıkartıldığını bildirdi.

Guaido ile ilgili hukuki sürecin yürütülmesi için 3 savcının görevlendirildiğini belirten Saab, muhalif liderin yakalanması için Interpol nezdinde kırmızı bülten talebinde bulunacaklarını söyledi.

Saab, Guaido'nun uydurma bir hükümet kurarak devleti 19 milyar dolar zarara uğrattığını ve Devlet Petrol Şirketi'nin (PDVSA) ABD'deki yan kuruluşu Citgo üzerinden kendisine finansman sağladığını belirtti.

Uluslararası işbirliği kanallarının yardımıyla Guaido'nun ülkeye teslim edilmesini umduklarını dile getiren Saab, eski AN başkanı hakkında açılmış çok sayıda soruşturma dosyasının mevcut olduğunu kaydetti.

GUAİDO, KOLOMBİYA'DAN SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Juan Guaido, uluslararası konferansa katılmak için 25 Nisan’da gittiği Kolombiya'ya alınmayarak sınır dışı edilmişti.

Kolombiya’da da ülkesindeki benzer bir durumla karşılaştığını söyleyen Guaido, ABD’nin araya girmesi ile sorunsuz şekilde çıkışından dolayı da memnun olduğunu dile getirmişti.

Muhalif lider Guaido, 23 Ocak 2019'da kendisini Venezuela'nın "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Venezuela'da 7 Aralık 2020'de yapılan parlamento seçimlerini Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonu kazanmış, Guaido liderliğindeki muhalefet ise seçimleri boykot etmişti.

Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
SİHA'mızı düşüren ABD'ye karşı İncirlik üssü kapatılacak mı? 1975'te Türkiye kapatmıştı Dünya
SİHA'mızı düşüren ABD'ye karşı İncirlik üssü kapatılacak mı? 1975'te Türkiye kapatmıştı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Terör örgütüne 11 ilde operasyon Gündem
Bakan Yerlikaya duyurdu: Terör örgütüne 11 ilde operasyon
İsmailağa cemaati Taliban'ı ziyaret etti Gündem
İsmailağa cemaati Taliban'ı ziyaret etti
Kırmızı ete gizli zam. Lükstü hayal oldu Ekonomi
Kırmızı ete gizli zam. Lükstü hayal oldu
Alaattin Aktaş'tan KKM uyarısı: Artık işimiz çok zor... Ekonomi
Alaattin Aktaş'tan KKM uyarısı: Artık işimiz çok zor...
TSK Suriye’deki petrol kuyularını vurdu. Terör örgütü PYD-YPG çıkarıp ABD'ye veriyordu Dünya
TSK Suriye’deki petrol kuyularını vurdu. Terör örgütü PYD-YPG çıkarıp ABD'ye veriyordu