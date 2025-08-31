Venezuellalı yıldız Trabzonspor'u neden reddettiğini açıkladı

Trabzonspor'un ve Katar ekibi Al Rayyan'ın transfer tekliflerini reddeden Jefferson Savarino kulübü Botafogo'da kalmaya karar verdikten sonra çıktığı ilk lig maçında ağları havalandırdı.

Brezilya Serie A'nın 22 haftasında evinde Bragantino'yu 4-1 mağlup eden Botafogo'da 3. golü kaydeden Savarino maç sonrası yaptığı açıklamada aldığı iki büyük teklifi neden reddettiğini açıkladı.

28 yaşındaki Venezuellalı yıldız, “Mutluyum. Bu formayla gol atmak beni her zaman mutlu ediyor, özellikle de taraftarın bana gösterdiği sevgiden dolayı. Çok büyük iki teklifi reddettim ve aslında mutluyum. Botafogo, şu anda Tanrı’nın beni bulunmamı istediği yer. Geleceğimi her zaman Tanrı’ya teslim ederim ve bunun Botafogo için de en iyisi olmasını dilerim.” dedi