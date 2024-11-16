Verdiği poz Bakan Yusuf Tekin’i köşeye sıkıştırdı! Meclis’te MESEM krizi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Güçlü Kadınlar Derneği Başkanı Tuğba Sarıcan Yıldız’ın yer aldığı bir fotoğraf gündeme geldi. Yıldız, MESEM projeleriyle ilişkili olarak yolsuzluk iddialarıyla anılıyor.

Sözcü’nün aktardığına göre, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, fotoğraftaki kadın için "Yıldız; iki yıl önce Kocaeli'ne geldi, 2023'te, Güçlü Kadınlar Derneği ve GİZ Danışmanlık firmasını kurdu, devletten MESEM kapsamında 1 milyon 958 bin lira aldı" ifadelerini kullandı. İddiaya göre, Yıldız aldığı bu paranın gereğini yerine getirmedi ve parayı da geri ödemedi.

"TANIMIYORUM"

Bakan Tekin ise paranın faiziyle birlikte alınmaya çalışıldığı Yıldız'ı tanımadığını belirtti. Tekin, "Sonradan öğrendim" dedi.