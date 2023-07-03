Vereme iyi gelen bitki ortaya çıktı. Faydaları saymakla bitmiyor

Vereme iyi gelen şakayık bitkisinin faydaları dikkat çekti. Şakayık bitkiyle ilgili detaylar haberimizde…

Vereme iyi gelen bitki ortaya çıktı. Faydaları saymakla bitmiyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Vereme iyi gelen şakayık bitkisinin faydaları dikkat çekti. Şakayık bitkiyle ilgili detaylar…

VEREM NEDİR?

Verem hastalığı, yani tıbbi adıyla tüberküloz (TB) hava yoluyla bir bireyden diğerine yayılan, bulaşıcı bir akciğer hastalığıdır. Verem hastalığı Mycobacterium Tuberculosis isimli bakterilerden kaynaklanır. Verem hastalığı tedavi edilebilir ve verem aşısı ile önlenebilir bir hastalıktır.

VEREM BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Ateş

-Öksürük

-Gece terlemesi

-Kilo kaybı olabilir.

-Akciğer tutulumunda ise hırıltılı solunum ve nefes darlığı görülebilir.

ŞAKAYIK BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Vereme iyi gelir.

- Boğmaca ve öksürükte şikâyetleri giderir.

-Saraya da faydalıdır.

-Sinirleri yatıştırır.

-Nikris ve kramplarda da faydalıdır.

-Dinmeyen kanamaları durdurur.

-Boğaz ağrıları için yapılan gargarası fayda sağlar.

-Temreye sürüldüğünde giderir.

NASIL KULLANILIR?

Bir tatlı kaşığı demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynar su ilave edilerek 5-10 dakika demlemeye bıraktıktan sonra süzülerek içilir.

UYARI: Tarife uyulmalı ve uzun süre kullanılmamalıdır.

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