Veren eli herkes öper atasözünün anlamı nedir?

Veren eli herkes öper atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Cömert ve yardımsever bireyler, insanların takdirini ve saygısını kazanır; toplumda bu özellikler değer görür ve takdir edilir.

İnsanlar, zor zamanlarda yardım eli uzatanlara minnettarlık ve saygıyla yaklaşırlar.

VEREN ELİ HERKES ÖPER ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"O kadar efendi ve yardımsever bir adam ki adeta hem insanlara destek çıkıyor hem de karşılarında mütevazılıktan erim erim eriyor, böylesine veren eli herkes öper"