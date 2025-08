Veresiye tartışması kavgaya döndü! Öldüresiye dövdüler

Erzincan'da veresiye alkol alma nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. 4 kişinin 1 kişiyi darp ettikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzincan merkez Hocabey Mahallesi'nde önceki gece geç saatlerde alkollü bir kişi bir iş yerinin camlarını kırarak çevreye zarar vermişti. O anlar güvenlik kamerasına an be an yansımış meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Elde edilen yeni görüntülerde camları kıran alkollü şahsın daha öncesinde 4 kişi tarafından darp edildiği görüldü. Darp edilen şahsın bu olaydan sonra işyerinin camlarını demir sopa ile kırdığı anlaşıldı.

OLAY:

Erzincan'ın Hocabey Mahallesi 1008. Sokak'ta gece saatlerinde yaşanan olay, mahalle sakinlerini korkuttu. Alkolün etkisiyle kontrolünü kaybeden bir şahıs, bir iş yerinin camlarını kırarak çevreye zarar verdi.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Sarhoş şahıs camları kırdıktan sonra iş yerinde bulunan bazı gıda maddelerini yola fırlattı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Olay yerinde hafif yaralandığı tespit edilen şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili inceleme başlattı.