Vergi alınacak. Çalışma başlatıldı

Bayram sonrasında moto kuryeleri üzecek gelişmenin meclisten çıkması bekleniyor. Pandemi zamanında tüm dünyada oldukça yaygınlaşan moto kuryecilik artık geliri bol bir sektör haline geldi.

Günümüzde güncel olarak sigortalı bir şekilde moto kurye işi yapanların sayısının 140 bin civarlarında olduğu sigortasız olarak çalışanların sayısının da eklenmesi ile birlikte bu sayının 350 binlere kadar ulaştığı tahmin ediliyor.

Hali hazırda bir şirkete bağlı olarak çalışan kuryelerde herhangi bir sıkıntının olmadığı zaten onlara ödenen ücretin gelir vergisine tabi tutulduğu ve şirket tarafından vergi dairesine ödendiği biliniyor.

Asıl sorun burada herhangi bir iş yerine bağlı olmadan kendi hesabına çalışan ve bundan para kazanan kuryelerde baş gösteriyor.

Gelir elde eden kuryeler elde ettikleri geliri ticari kazanç olarak vergilendirmek zorunda. Bunun sonunda da gelir elde eden şahısların mükellefiyet kaydı, defter tutuma ve beyanname verme gibi birden fazla vergi yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekiyor.

Torba yasa ile beraber kuryelerin gelir vergisi kapsamına alınarak basit vergilendirme usulüne tabi olmaları ve yalnızca stopaj yolu ile vergilendirmeleri için düzenleme yapılması bekleniyor.

Bankalar bu kapsamda açılan özel hesaplara yatırılan para tutarları üzerinden paranın geldiği gün itibari ile yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaklar ve aynı zamanda beyan ederek vergi dairesine vergi ödemek zorunda olacaklar.

Bu hesap doğrultusunda toplanan yıllık brüt miktarın alakalı yıl itibarı ile altında kalması sonucunda kuryeler banka tarafından yüzde 15 oranında vergi kesintisi yapılan gelirleri için beyanname vermeyecekler.

Bu toplanan brüt tutar (2024 için 3 milyon lira) aşar ise kuryeler elde ettiği kazancın yıllık geliri için vergi ödeyecekler.

Söz konusu vergi düzenlemesinin 2025 yılı itibari ile yürürlüğe girmesi bekleniyor.