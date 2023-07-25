Vergi artışları ve zamlarla ilgili önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

TBMM, 1 Ekim 2023 tarihine kadar tatile girdi.

Genel Görüşme Önergesinin Reddedilmesi

ANKA'nın haberine göre; CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti 18 Temmuz’da; KDV ve ÖTV oranlarının iktidar tarafından yükseltilmesi ve temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla, TBMM Genel Kurulu’nun olağanüstü toplanarak genel görüşme açılmasına ilişkin önerge vermişti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, muhalefetin önergesi üzerine, 19 Temmuz’da; TBMM Genel Kurulu’nu toplantıya çağırmıştı. Genel Görüşme önergesinin gündeme alınması önerisinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından oylamaya geçildi. Genel görüşme önergesi, AKP ve MHP oyları ile reddedildi.

TBMM’nin Çalışmalarına Devam Etmesi Önergesinin Reddedilmesi

Genel Görüşme önergesinin reddedilmesinin ardından; CHP Grubu ile Saadet Partisi Grubu, TBMM’nin çalışmalarına devam etmesi ile ilgili önerge verdi. Önergeler, açık oylama yöntemiyle oylandı. TBMM’nin çalışmalarına devam etmesi önergesi de AKP ve MHP oyları ile reddedildi.

TBMM’nin Tatil Kararı

TBMM Başkanvekili Celal Adan, “Bu sonuca göre, çalışmalara devam edilmesine yönelik önergeler kabul edilmemiştir. Gündemde bulunan konuları sırası ile görüşmek için Anayasa ve İçtüzük gereğince 1 Ekim 2023 Pazar günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum” dedi. TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim 2023’e kadar tatile girdi.