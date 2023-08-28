Vergi borçlularının evlerine ve arabalarına haciz geliyor. İşte yüzde 52 yüzyılı

Bütçe her ne kadar temmuzda 48,6 milyar lira fazla verse de ocak-temmuz döneminde birikimli bütçe açığı 434,7 milyar liraya ulaştı. Bütçe açığının çok daha fazla yükselmesi riski Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Ekonomim’den Hüseyin Gökçe’nin haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi alacaklarının peşine düştü. Torba kanun teklifi ile kamunun ek borçlanma yetkisi 2 trilyon 181 milyar liraya yükseltilmesine rağmen, daha az borçlanmak isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi müfettişleri ve vergi daireleri aracılığıyla büyük bir borç tahsilat hamlesi başlattı.

Bu kapsamda bakanlık alacağının 1 trilyon lirayı bulduğu belirtiliyor. Önce vergi daireleri aracılığıyla borcu bulunan mükellefleri tek tek görüşmeye çağıran bakanlık, borçlarının en az yarısının peşin ödenmesini, kalan tutarın ise yılbaşına kadar ödemelerin istiyor.

HACİZ İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞ

İddiaya göre bakanlığın uyarılara rağmen borcunu ödemeyen mükelleflere geçtiğimiz hafta itibarıyla haciz işlemi başlattı. Bu kapsamda en kolay haciz araba ve taşınmazlara uygulanabildiği için trafik ve tapu dairelerine mükellefler adına haciz yazıları da gönderildi. Bunların yanı sıra sıra bankalardaki hesaplara da haciz işleminin başladığı kaydediliyor.

BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN FİNANSMAN BULAMIYORLAR

Bakanlıktan sözlü uyarı aldıktan sonra, finansman ihtiyacının karşılanması için bankaların kapısını çalan mükelleflerin önemli bölümünün finansman temin edemiyor. Bankadan kredi bulamayan mükelleflerin tecil ve taksitlendirme taleplerinin ise vergi dairelerinin yetki sınırları düşük olduğu için Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderildiği, bunun da süreci uzattığı kaydediliyor.