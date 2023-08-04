Vergi borcu olanlar dikkat. Son ödeme için saatler kaldı

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gereken bu yıla ait gelir vergisinin ve MTV'nin 2. Taksiti için süre 4 Ağustos tarihine kadar uzatılmıştı.

Söz konusu ödemeler için GİB mobil uygulaması, İnteraktif Vergi Dairesi, banka hesapları, banka şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamalarından ödeme imkânı sunuluyor.

Bununla birlikte vergi dairelerinin veznelerinden ve PTT şubelerinden de ödemeler gerçekleştirilebiliyor.

Vergi daireleri ödemeler kapsamında saat 21.00'e kadar açık olacak. Yoğunluk olması durumunda son mükellefin işi bitene kadar 23.59'a kadar işlemlere devam edilecek.

Bankalara yapılacak elektronik ödemeler de gün sonuna kadar sürecek.